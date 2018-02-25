Міноборони: за минулу добу втрат в зоні АТО немає

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Протягом минулої доби жоден український військовий не постраждав, ворог провів чотири прицільні обстріли по позиціям ЗСУ на луганському напрямку. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.