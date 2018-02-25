Міноборони: за минулу добу втрат в зоні АТО немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Протягом минулої доби жоден український військовий не постраждав, ворог провів чотири прицільні обстріли по позиціям ЗСУ на луганському напрямку. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
“...протягом минулої доби жоден з наших захисників не постраждав”, — зазначив він.
За словами Праути, на луганському напрямку окупанти 4 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України.
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"У двох випадках українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи не заборонені мінськими домовленостями озброєння", - додав він.
На донецькому напрямку минулої доби, за словами речника, жодного обстрілу не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.