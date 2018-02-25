Минобороны: за минувшие сутки потерь в зоне АТО нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. За прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал, враг провел четыре прицельных обстрела по позициям ВСУ на луганском направлении. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
"... за прошедшие сутки ни один из наших защитников не пострадал", - отметил он.
По словам Прауты, на луганском направлении оккупанты 4 раза открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины.
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"В двух случаях украинские военные были вынуждены открыть огонь, применяя не запрещенные минскими договоренностями вооружение", - добавил он.
На донецком направлении за прошедшие сутки, по словам спикера, ни одного обстрела не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.