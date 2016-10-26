Міноборони РФ підготувало відповідь НАТО у Балтії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російська Федераціє планує розмістити ракетні комплекси “Бал”, “Бастіон” та “Калібр” у складі балтійського угрупування, що стане відповіддю НАТО на посилення свого флангу, зокрема в країнах Балтії, передає УНН з посиланням на "Известия".
Балтійський флот найближчим часом поповниться дивізіоном малих ракетних кораблів (МРК) “Буян-М”, оснащених крилатими ракетами “Калібр”. Також до складу балтійської угруповання увійде ракетна бригада берегової оборони, озброєна ракетними комплексами “Бастіон” та “Бал”. На думку експертів, поява таких систем озброєння дозволить посилити захист Калінінграда і стане гідною відповіддю на нарощування військової присутності країн НАТО в прибалтійських країнах.
За даними "Известия", перші два МРК — “Зелений дол” і “Серпухов” — вже роблять перехід з Чорного моря на Балтику і найближчим часом увійдуть до складу новоствореного формованого дивізіону. А ще три кораблі для нового формування будуть побудовані і передані флоту до кінця 2020 року.
"Формування дивізіону малих ракетних кораблів і бригади в складі Балтійського флоту вже почалося...Плануємо завершити роботу в найближчі два-три роки. В даний час новостворені формування вже отримали перші ракетні комплекси і кораблі", — повідомило "Известия" інформоване джерело в російському військовому відомстві.
Як зазначив директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, поява нових боргових комплексів в поєднанні з появою малих ракетних кораблів, озброєних крилатими ракетами “Калібр”, не тільки серйозно посилить захист Калінінградської області, а й стане асиметричною відповіддю на збільшення присутності військових контингентів країн НАТО в балтійських країнах.
Як повідомляв УНН, міністри оборони НАТО обговорять військові дії РФ.