Минобороны РФ подготовило ответ НАТО в Балтии - СМИ

Балтийский флот в ближайшее время пополнится дивизионом малых ракетных кораблей (МРК) "Буян-М", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Также в состав балтийской группировки войдет ракетная бригада береговой обороны, вооруженный ракетными комплексами "Бастион" и "Бал". По мнению экспертов, появление таких систем вооружения позволит усилить защиту Калининграда и станет достойным ответом на наращивание военного присутствия НАТО в прибалтийских странах.

По данным "Известия", первые два МРК - "Зеленый дол" и "Серпухов" - уже делают переход из Черного моря на Балтику и в ближайшее время войдут в состав новосозданного дивизиона. А еще три корабля для нового формирования будут построены и переданы флоту до конца 2020 года.

"Формирование дивизиона малых ракетных кораблей и бригады в составе Балтийского флота уже началось... Планируем завершить работу в ближайшие два-три года. В настоящее время новосозданные формирования уже получили первые ракетные комплексы и корабли", - сообщил "Известия" информированный источник в российском военном ведомстве.

Как отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, появление новых комплексов в сочетании с появлением малых ракетных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", не только серьезно усилит защиту Калининградской области, но и станет асимметричным ответом на увеличение присутствия военных контингентов стран НАТО в балтийских странах.

Как сообщал УНН, министры обороны НАТО обсудят военные действия РФ.