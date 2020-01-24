Міноборони планує закупити бойові машини "Козак-2М1"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство оборони України, в рамках оборонного замовлення на 2020 рік планує закупити броньовані бойові колісні машини "Козак-2М1". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"Проектом державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено укладання нового державного контракту на закупівлю броньованих бойових колісних машин "Козак-2М1", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міноборони, ці броньовані бойові колісні машини значно менші за бронеавтомобілі "Козак-2" і "Варта" за габаритними розмірами в проекції та вагою.
"З позитивними результатами у 2019 році пройшла державні випробування по всіх видах доріг та бездоріжжю і призначена для вогневої підтримки особового складу підрозділів ББКМ "Козак-2М1", - повідомили у міністерстві.
Також, за інформацією Міноборони, кошти на закупівлю спеціалізованих броньованих автомобілів "Козак-2" та "Варта" проектом основних показників до державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено лише для здійснення остаточних розрахунків за державними контрактами, укладеними у 2019 році.
"Укладання нових контрактів на закупівлю вказаної техніки у 2020 році не планується", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, у Міністерстві оборони України оборонне замовлення на 2020 рік готують за стандартами НАТО.