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Оборонне замовлення на 2020 рік готують за стандартами НАТО – Загороднюк

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Міністерстві оборони України оборонне замовлення на 2020 рік готують за стандартами НАТО. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів очільник міністерства Андрій Загороднюк, передає УНН.

Оборонне замовлення на 2020 рік готують за стандартами НАТО – Загороднюк

"З початки роботи нового уряду категорично не сприймаємо ми це явище (корупцію – ред.), і ми дійсно вважаємо, що якщо його не можна подолати на 100% теоретично, то значно зменшити – це реально", - сказав Загороднюк.

За його словами, наразі явище корупції прибирають з оборонних закупівель.

"Велика кількість коштів неефективно витрачалися або розкрадалися саме на закупівлях. Зараз готуємо новий закон, повністю змінили процеси закупівлі, змінили команди, які займаються закупівлями, тобто в нас зараз йде підготовка нового оборонного замовлення на 2020 рік за абсолютно новим підходом. Запроваджуємо систему внутрішнього контролю вперше в історії України, за стандартами НАТО, до речі. Робота йде і я думаю, що за пів року – рік ми вже побачимо дуже суттєву різницю", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН раніше, міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про зміни у системі оборонних закупівель. Зокрема, йдеться про зростання конкуренції, проходження постачальниками аудиту, запровадження стратегії оборонних закупівель та відкритість процесу оборонних закупівель.

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