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Оборонный заказ на 2020 год готовят по стандартам НАТО - Загороднюк

Киев • УНН

 • 14968 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Министерстве обороны Украины оборонный заказ на 2020 год готовят по стандартам НАТО. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава министерства Андрей Загороднюк, передает УНН.

Оборонный заказ на 2020 год готовят по стандартам НАТО - Загороднюк

"С начала работы нового правительства категорически не воспринимаем мы это явление (коррупцию - ред.), и мы действительно считаем, что если его нельзя преодолеть на 100% теоретически, то значительно уменьшить - это реально", - сказал Загороднюк.

По его словам, сейчас явление коррупции убирают из оборонных закупок.

"Большое количество средств неэффективно расходовались или разворовывались именно на закупках. Сейчас готовим новый закон, полностью изменили процессы закупок, изменили команды, которые занимаются закупками, то есть у нас сейчас идет подготовка нового оборонного заказа на 2020 год по совершенно новому подходу. Внедряем систему внутреннего контроля впервые в истории Украины, по стандартам НАТО, кстати. Работа идет и я думаю, что за полгода - год мы уже увидим очень существенную разницу", - сказал министр.

Как сообщал УНН ранее, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об изменениях в системе оборонных закупок. В частности, речь идет о росте конкуренции, прохождение поставщиками аудита, внедрение стратегии оборонных закупок и открытость процесса оборонных закупок.

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