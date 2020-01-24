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Минобороны планирует закупить боевые машины "Козак-2М1"

Киев • УНН

 • 66573 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министерство обороны Украины, в рамках оборонного заказа на 2020 год планирует закупить бронированные боевые колесные машины "Козак-2М1". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны планирует закупить боевые машины "Козак-2М1"

"Проектом государственного оборонного заказа на 2020 год предусмотрено заключение нового государственного контракта на закупку бронированных боевых колесных машин "Козак-2М1", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, эти бронированные боевые колесные машины значительно меньше бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" по габаритным размерам в проекции и весом.

"С положительными результатами в 2019 году прошла государственные испытания по всем видам дорог и бездорожью и предназначена для огневой поддержки личного состава подразделений ББКМ "Козак-2М1", - сообщили в министерстве.

Также, по информации Минобороны, средства на закупку специализированных бронированных автомобилей "Козак-2" и "Варта" проектом основных показателей в государственном оборонном заказе на 2020 год предусмотрено только для осуществления окончательных расчетов по государственным контрактам, заключенным в 2019 году.

"Заключение новых контрактов на закупку указанной техники в 2020 году не планируется", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, в Министерстве обороны Украины оборонный заказ на 2020 год готовят по стандартам НАТО.

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