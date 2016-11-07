Міноборони Франції: необхідно розпочати атаку на "столицю ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що міжнародної коаліції на чолі зі США необхідно почати атакувати “столицю” терористичного угрупування “Ісламська держава” місто Ракку, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Боротьба з „ІД“ входить в основну фазу разом з битвою за Мосул, але (у бойовиків- ред.)ще є території, включаючи Ракку”, — сказав він.
За його словами, це необхідно робити вже в той час, поки йде операція іракських військових і курдів спільно з коаліцією щодо звільнення іракського Мосула від бойовиків “ІД”.
Міністр підкреслив, що в битві за Ракку не будуть брати участь наземні сили західних країн. За його словами, місцеві військові сили зможуть повернути контроль над Раккою за участю авіації міжнародної коаліції, яка буде наносити авіаудари.
“Я вважаю, що це необхідно”, — сказав він.
При цьому міністр додав, що битва буде довга і складна, оскільки бойовики тісно злилися з місцевим населенням Ракки.
Як повідомляв УНН, міністр оборони США Еш Картер заявив, що план з повернення Ракки, головного оплоту ісламської держави в Сирії, буде втілено найближчим часом з наявними силами.