Минобороны Франции: необходимо начать атаку на "столицу ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что международной коалиции во главе с США необходимо начать атаковать "столицу" террористической группировки "Исламское государство" город Ракка, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Борьба с "ИГ" входит в основную фазу вместе с битвой за Мосул, но (у боевиков- ред.) еще есть территории, включая Ракку", - сказал он.
По его словам, это необходимо делать уже в то время, пока идет операция иракских военных и курдов совместно с коалицией по освобождению иракского Мосула от боевиков "ИГ".
Министр подчеркнул, что в битве за Ракку не будут принимать участие наземные силы западных стран. По его словам, местные военные силы смогут вернуть контроль над Раккой с участием авиации международной коалиции, которая будет наносить авиаудары.
"Я считаю, что это необходимо", - сказал он.
При этом министр добавил, что битва будет длинная и сложная, поскольку боевики тесно слились с местным населением Ракка.
Как сообщал УНН, министр обороны США Эш Картер заявил, что план по возвращению Ракки, главного оплота исламского государства в Сирии, будет воплощено в ближайшее время с имеющимися силами.