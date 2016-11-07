Минобороны Франции: необходимо начать атаку на "столицу ИГ"

"Борьба с "ИГ" входит в основную фазу вместе с битвой за Мосул, но (у боевиков- ред.) еще есть территории, включая Ракку", - сказал он.

По его словам, это необходимо делать уже в то время, пока идет операция иракских военных и курдов совместно с коалицией по освобождению иракского Мосула от боевиков "ИГ".

Министр подчеркнул, что в битве за Ракку не будут принимать участие наземные силы западных стран. По его словам, местные военные силы смогут вернуть контроль над Раккой с участием авиации международной коалиции, которая будет наносить авиаудары.

"Я считаю, что это необходимо", - сказал он.

При этом министр добавил, что битва будет длинная и сложная, поскольку боевики тесно слились с местным населением Ракка.

Как сообщал УНН, министр обороны США Эш Картер заявил, что план по возвращению Ракки, главного оплота исламского государства в Сирии, будет воплощено в ближайшее время с имеющимися силами.