Мінлива хмарність місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 31 липня
Київ • УНН
31 липня в Україні місцями короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів. На Луганщині очікується сильна спека до 36 градусів.
Сьогодні, 31 липня, у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°, на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди по території Київщини та м.Києва
Мінлива хмарність. Без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°;
у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.
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