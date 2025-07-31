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Мінлива хмарність місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 31 липня

Київ • УНН

 • 228 перегляди

31 липня в Україні місцями короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів. На Луганщині очікується сильна спека до 36 градусів.

Мінлива хмарність місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 31 липня

Сьогодні, 31 липня, у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°, на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди по території Київщини та м.Києва

Мінлива хмарність. Без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°;

у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

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Ольга Розгон

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