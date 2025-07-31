Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 31 июля
Киев • УНН
31 июля в Украине местами кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков. В Луганской области ожидается сильная жара до 36 градусов.
Сегодня, 31 июля, в северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
В северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°, в Луганской области сильная жара 35-36°, на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды по территории Киевщины и г. Киева
Переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 21-26°;
в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.
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