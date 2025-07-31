Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 31 июля

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 35614 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 59947 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 43781 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 12:06 • 77824 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 85445 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 68120 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 74248 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 127757 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 53618 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 73391 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
92%
746мм
Популярные новости
"Детали непубличны": Зеленский заслушал Буданова по некоторым украинским операциям30 июля, 18:16 • 6302 просмотра
Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО30 июля, 20:22 • 15203 просмотра
Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков30 июля, 21:41 • 10178 просмотра
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву22:54 • 12940 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты01:49 • 5882 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 35623 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 59963 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 61888 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 102402 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 146870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Государство Палестина
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 46753 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 133538 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 194038 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 242429 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 175488 просмотра
Актуальное
ТикТок
Крылатая ракета
Truth Social
Spotify
Фокс Ньюс

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 31 июля

Киев • УНН

 • 262 просмотра

31 июля в Украине местами кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков. В Луганской области ожидается сильная жара до 36 градусов.

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 31 июля

Сегодня, 31 июля, в северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

В северо-восточной части, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°, в Луганской области сильная жара 35-36°, на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды по территории Киевщины и г. Киева

Переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 21-26°;

в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот30.07.25, 09:31 • 3112 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Луганская область
Закарпатская область
Украина
Киев