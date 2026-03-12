Міністри з 22 країн виступили проти участі росії у Венеційській бієнале
Київ • УНН
Представники 22 держав закликали організаторів виставки не надавати рф культурну платформу. Це перша спроба росії повернутися на захід після 2022 року.
Міністри з 22 країн закликали Венеційську бієнале переглянути участь рф в міжнародній художній виставці. Вони вважають надання росії престижної міжнародної культурної платформи глибоко тривожним сигналом. Про це повідомили на сайті Міністерства культури Латвії, пише УНН.
Деталі
Міністри культури та закордонних справ наголошують, що надання росії престижної міжнародної культурної платформи під час війни проти України є тривожним сигналом для всього культурного середовища.
Культура не є відокремленою від реалій, з якими стикається суспільство. Вона формує те, як люди розуміють світ, що вони цінують і як вони вирішують діяти. Тому культурні інституції мають не лише художнє значення, а й моральну відповідальність
У листі зазначили, що війна росії призвела до систематичного знищення культурного життя та спадщини України. Крім того, росія залишається об’єктом європейських та міжнародних санкцій, зокрема в культурній сфері, запроваджених за порушення нею міжнародного права та суверенітету України.
У цьому контексті надання росії престижної міжнародної культурної платформи є глибоко тривожним сигналом. Ми висловлюємо свою глибоку стурбованість значним ризиком інструменталізації російською федерацією своєї участі у Венеційській бієнале для створення образу легітимності та міжнародного визнання, що різко контрастує з реальністю триваючої війни росії проти України та знищення української культурної спадщини, а також європейськими та міжнародними санкціями
Заяву підписали представники: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції та України.
Лист адресований президенту Венеційської бієнале П’єтранджело Буттафуоко, Раді директорів виставки та міністру культури Італії Алессандро Джулі.
МЗС і Мінкульт України вже закликали не повертати росію на Венеційську бієнале.
На 61-му фестивалі (9 травня - 22 листопада 2026 року) планують відкрити російський павільйон. Це перша участь рф у виставці з початку повномасштабної війни проти України.
Доповнення
Російський павільйон на мистецькому ярмарку був закритий після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, що призвело до виключення російських митців та інституцій з великих європейських культурних подій.
Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової09.01.26, 16:10 • 4046 переглядiв