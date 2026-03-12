Міністри з 22 країн виступили проти участі росії у Венеційській бієнале

Міністри з 22 країн закликали Венеційську бієнале переглянути участь рф в міжнародній художній виставці. Вони вважають надання росії престижної міжнародної культурної платформи глибоко тривожним сигналом. Про це повідомили на сайті Міністерства культури Латвії, пише УНН.

Міністри культури та закордонних справ наголошують, що надання росії престижної міжнародної культурної платформи під час війни проти України є тривожним сигналом для всього культурного середовища.

Культура не є відокремленою від реалій, з якими стикається суспільство. Вона формує те, як люди розуміють світ, що вони цінують і як вони вирішують діяти. Тому культурні інституції мають не лише художнє значення, а й моральну відповідальність

У листі зазначили, що війна росії призвела до систематичного знищення культурного життя та спадщини України. Крім того, росія залишається об’єктом європейських та міжнародних санкцій, зокрема в культурній сфері, запроваджених за порушення нею міжнародного права та суверенітету України.

У цьому контексті надання росії престижної міжнародної культурної платформи є глибоко тривожним сигналом. Ми висловлюємо свою глибоку стурбованість значним ризиком інструменталізації російською федерацією своєї участі у Венеційській бієнале для створення образу легітимності та міжнародного визнання, що різко контрастує з реальністю триваючої війни росії проти України та знищення української культурної спадщини, а також європейськими та міжнародними санкціями