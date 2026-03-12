$43.980.1150.930.10
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Министры из 22 стран выступили против участия России в Венецианской биеннале

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Представители 22 государств призвали организаторов выставки не предоставлять РФ культурную платформу. Это первая попытка России вернуться на мероприятие после 2022 года.

Министры из 22 стран выступили против участия России в Венецианской биеннале

Министры из 22 стран призвали Венецианскую биеннале пересмотреть участие РФ в международной художественной выставке. Они считают, что предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Латвии, пишет УНН.

Детали

Министры культуры и иностранных дел подчеркивают, что предоставление России престижной международной культурной платформы во время войны против Украины является тревожным сигналом для всей культурной среды.

Культура не отделена от реалий, с которыми сталкивается общество. Она формирует то, как люди понимают мир, что они ценят и как они решают действовать. Поэтому культурные институции имеют не только художественное значение, но и моральную ответственность

- говорится в заявлении.

В письме отмечено, что война России привела к систематическому уничтожению культурной жизни и наследия Украины. Кроме того, Россия остается объектом европейских и международных санкций, в том числе в культурной сфере, введенных за нарушение ею международного права и суверенитета Украины.

В этом контексте предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность значительным риском инструментализации Российской Федерацией своего участия в Венецианской биеннале для создания образа легитимности и международного признания, что резко контрастирует с реальностью продолжающейся войны России против Украины и уничтожения украинского культурного наследия, а также европейскими и международными санкциями

- говорится в заявлении.

Заявление подписали представители: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Украины.

Письмо адресовано президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, Совету директоров выставки и министру культуры Италии Алессандро Джули.

МИД и Минкульт Украины уже призвали не возвращать Россию на Венецианскую биеннале.

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие РФ в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Дополнение

Российский павильон на художественной ярмарке был закрыт после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что привело к исключению российских художников и институций из крупных европейских культурных событий.

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой09.01.26, 16:10 • 4046 просмотров

Ольга Розгон

КультураНовости Мира