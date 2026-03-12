Министры из 22 стран выступили против участия России в Венецианской биеннале
Представители 22 государств призвали организаторов выставки не предоставлять РФ культурную платформу. Это первая попытка России вернуться на мероприятие после 2022 года.
Министры из 22 стран призвали Венецианскую биеннале пересмотреть участие РФ в международной художественной выставке. Они считают, что предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Латвии, пишет УНН.
Министры культуры и иностранных дел подчеркивают, что предоставление России престижной международной культурной платформы во время войны против Украины является тревожным сигналом для всей культурной среды.
Культура не отделена от реалий, с которыми сталкивается общество. Она формирует то, как люди понимают мир, что они ценят и как они решают действовать. Поэтому культурные институции имеют не только художественное значение, но и моральную ответственность
В письме отмечено, что война России привела к систематическому уничтожению культурной жизни и наследия Украины. Кроме того, Россия остается объектом европейских и международных санкций, в том числе в культурной сфере, введенных за нарушение ею международного права и суверенитета Украины.
В этом контексте предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность значительным риском инструментализации Российской Федерацией своего участия в Венецианской биеннале для создания образа легитимности и международного признания, что резко контрастирует с реальностью продолжающейся войны России против Украины и уничтожения украинского культурного наследия, а также европейскими и международными санкциями
Заявление подписали представители: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Украины.
Письмо адресовано президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, Совету директоров выставки и министру культуры Италии Алессандро Джули.
МИД и Минкульт Украины уже призвали не возвращать Россию на Венецианскую биеннале.
На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие РФ в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.
Российский павильон на художественной ярмарке был закрыт после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что привело к исключению российских художников и институций из крупных европейских культурных событий.
