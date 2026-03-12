Министры из 22 стран выступили против участия России в Венецианской биеннале

Министры из 22 стран призвали Венецианскую биеннале пересмотреть участие РФ в международной художественной выставке. Они считают, что предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Латвии, пишет УНН.

Детали

Министры культуры и иностранных дел подчеркивают, что предоставление России престижной международной культурной платформы во время войны против Украины является тревожным сигналом для всей культурной среды.

Культура не отделена от реалий, с которыми сталкивается общество. Она формирует то, как люди понимают мир, что они ценят и как они решают действовать. Поэтому культурные институции имеют не только художественное значение, но и моральную ответственность - говорится в заявлении.

В письме отмечено, что война России привела к систематическому уничтожению культурной жизни и наследия Украины. Кроме того, Россия остается объектом европейских и международных санкций, в том числе в культурной сфере, введенных за нарушение ею международного права и суверенитета Украины.

В этом контексте предоставление России престижной международной культурной платформы является глубоко тревожным сигналом. Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность значительным риском инструментализации Российской Федерацией своего участия в Венецианской биеннале для создания образа легитимности и международного признания, что резко контрастирует с реальностью продолжающейся войны России против Украины и уничтожения украинского культурного наследия, а также европейскими и международными санкциями - говорится в заявлении.

Заявление подписали представители: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Украины.

Письмо адресовано президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, Совету директоров выставки и министру культуры Италии Алессандро Джули.

МИД и Минкульт Украины уже призвали не возвращать Россию на Венецианскую биеннале.

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие РФ в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Дополнение

Российский павильон на художественной ярмарке был закрыт после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, что привело к исключению российских художников и институций из крупных европейских культурных событий.

