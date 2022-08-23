Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що світу, який був до вторгнення росії в Україну "більше не буде"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вторгнення росії в Україну, яке наближається до шестимісячної позначки, назавжди змінило світ, заявила у вівторок міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це УНН пише з посиланням на DW.
Деталі
Президент росії володимир путін не зупинився "в цьому останньому поворотному моменті 23 лютого" і не відповів на "незліченні пропозиції про переговори", сказала Бербок, ведучи "свою країну в довгу, дедалі темнішу ніч до сьогодні, без будь-яких ознак злагоди, без будь-яких серйозних пропозицій про переговори, без докорів совісті".
"Якщо деякі зараз прагнуть повернення у світ, який існував до 23 лютого, це цілком зрозуміло. Але цього світу більше не буде. Те, що сталося за останні шість місяців, вже неможливо виправити", - заявила Бербок під час спільної пресконференції в Берліні зі своїм ісландським колегою Тордісом Гільфадоттіром.
"Поки триває ця жорстока агресивна війна, ми продовжуватимемо підтримувати Україну військовою допомогою у її праві на самооборону", - сказала Бербок. Проте сама Німеччина має залишатися здатною захистити себе, зокрема з огляду на загрозливу ситуацію у країнах Балтії, додала вона.
Гільфадоттір також сказав, що його країна "на боці українського народу у його героїчній боротьбі проти російської агресії". Він пообіцяв "допомогти Україні відновитися, щоб у молодого покоління були підстави сподіватися та мріяти... Ми в боргу перед людьми, які борються та вмирають, захищаючи свою країну".
росія має бути притягнута до відповідальності і "не повинна досягати своєї мети", заявив міністр закордонних справ Ісландії. "Україна має перемогти".