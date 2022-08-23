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Министр иностранных дел Германии заявила, что мира, который был до вторжения россии в Украину "больше не будет"

Киев • УНН

 • 274152 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вторжение россии в Украину, которое приближается к шестимесячной отметке, навсегда изменило мир, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Министр иностранных дел Германии заявила, что мира, который был до вторжения россии в Украину "больше не будет"

Детали

Президент россии владимир путин не остановился "в этом последнем поворотном моменте 23 февраля" и не ответил на "бесчисленные предложения о переговорах", сказала Бербок, ведя "свою страну в долгую, все более темную ночь по сей день, без каких-либо признаков согласия, без каких-либо серьезных предложений о переговорах, без упреков совести".

"Если некоторые сейчас стремятся к возвращению в мир, который существовал до 23 февраля, это вполне понятно. Но этого мира больше не будет. То, что произошло за последние шесть месяцев, уже невозможно исправить", - заявила Бербок во время совместной пресс-конференции в Берлине со своим исландским коллегой Тордисом Гильфадоттиром.

"Пока идет жестокая агрессивная война, мы будем продолжать поддерживать Украину военной помощью в ее праве на самооборону", - сказала Бербок. Однако сама Германия должна оставаться способной защитить себя, в частности, учитывая угрожающую ситуацию в странах Балтии, добавила она.

Гильфадоттир также сказав, что его страна "на стороне украинского народа в его героической борьбе против российской агрессии". Он пообещал "помочь Украине восстановиться, чтобы у молодого поколения были основания надеяться и мечтать... Мы в долгу перед борющимися и умирающими людьми, которые защищают свою страну".

россия должна быть привлечена к ответственности и "не должна достигнуть своей цели", заявил министр иностранных дел Исландии. "Украина должна победить".

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