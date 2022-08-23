Министр иностранных дел Германии заявила, что мира, который был до вторжения россии в Украину "больше не будет"

Детали

Президент россии владимир путин не остановился "в этом последнем поворотном моменте 23 февраля" и не ответил на "бесчисленные предложения о переговорах", сказала Бербок, ведя "свою страну в долгую, все более темную ночь по сей день, без каких-либо признаков согласия, без каких-либо серьезных предложений о переговорах, без упреков совести".

"Если некоторые сейчас стремятся к возвращению в мир, который существовал до 23 февраля, это вполне понятно. Но этого мира больше не будет. То, что произошло за последние шесть месяцев, уже невозможно исправить", - заявила Бербок во время совместной пресс-конференции в Берлине со своим исландским коллегой Тордисом Гильфадоттиром.

"Пока идет жестокая агрессивная война, мы будем продолжать поддерживать Украину военной помощью в ее праве на самооборону", - сказала Бербок. Однако сама Германия должна оставаться способной защитить себя, в частности, учитывая угрожающую ситуацию в странах Балтии, добавила она.

Гильфадоттир также сказав, что его страна "на стороне украинского народа в его героической борьбе против российской агрессии". Он пообещал "помочь Украине восстановиться, чтобы у молодого поколения были основания надеяться и мечтать... Мы в долгу перед борющимися и умирающими людьми, которые защищают свою страну".

россия должна быть привлечена к ответственности и "не должна достигнуть своей цели", заявил министр иностранных дел Исландии. "Украина должна победить".