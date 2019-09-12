Міністр освіти розповіла, якими навичками мають володіти першачки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні слід реформувати концепцію дошкільної освіти для того, щоб забезпечити ефективний ранній розвиток дітей. Про це під час пресконференції повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад, передає УНН.
“У нас не зможе бути хорошої шкільної освіти, якщо у перший клас приходять неготові діти”, — вважає міністр.
Новосад наголосила, що зміни в дошкільній освіті стануть одним з приоритетів.
"Вміння спілкуватись зі світом, розуміння своїх емоцій та емоцій інших зможуть забезпечити дитині ефективний ранній розвиток. Тому зміна змісту в дошкільній освіті, нові методики для вихователів — це те, над чим ми хочемо працювати", — повідомила Новосад.
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