Министр образования рассказала, какими навыками должны обладать первоклашки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине следует реформировать концепцию дошкольного образования для того, чтобы обеспечить эффективное раннее развитие детей. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает УНН.
“У нас не сможет быть хорошего школьного образования, если в первый класс приходят не готовы дети”, — считает министр.
Новосад отметила, что изменения в дошкольном образовании станут одним из приоритетов.
"Умение общаться с миром, понимание своих эмоций и эмоций других смогут обеспечить ребенку эффективное раннее развитие. Поэтому изменение содержания в дошкольном образовании, новые методики для воспитателей — это то, над чем мы хотим работать", - сообщила Новосад.
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