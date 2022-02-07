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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 47135 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Міністр оборони Туреччини заразився коронавірусом

Міністр оборони Туреччини заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 39744 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар захворів на коронавірус. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.

Цитата:

“Результат мого тесту на COVID-19 виявився позитивним. На щастя, я в доброму здоров’ї, і ми продовжуємо нашу роботу, вживаючи необхідних запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні міністерства у Twitter, яке цитує міністра Хулусі Акара.

Раніше

На коронавірус захворів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

3 лютого Ердоган перебував з офіційним візитом у Києві.

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