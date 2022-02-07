Міністр оборони Туреччини заразився коронавірусом

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“Результат мого тесту на COVID-19 виявився позитивним. На щастя, я в доброму здоров’ї, і ми продовжуємо нашу роботу, вживаючи необхідних запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні міністерства у Twitter, яке цитує міністра Хулусі Акара.

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На коронавірус захворів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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