Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр обороны Турции Хулуси Акар заболел коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет УНН.
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“Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности”, — говорится в сообщении министерства в Twitter, которое цитирует министра Хулуси Акара.
Ранее
Коронавирусом заболел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.