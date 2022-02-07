Министр обороны Турции заразился коронавирусом

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“Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности”, — говорится в сообщении министерства в Twitter, которое цитирует министра Хулуси Акара.

Ранее

Коронавирусом заболел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.