Ердоган заявив, що хворий на коронавірус штаму Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що він і його дружина заразилися коронавірусом шмаму Omicron. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні ми з дружиною здали тест на COVID-19 після виявлення перших симптомів. Він виявився позитивним. З'ясували, що це варіант "Омікрон". Хвороба переноситься легко", - написав він.
Додамо
3 лютого Ердоган перебував з офіційним візитом у Києві.
Цього ж дня Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про те, що повторно заразився коронавірусом. Він зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим, тому він "зробить все можливе і пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".