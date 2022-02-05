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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 38511 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The Washington Post

Ердоган заявив, що хворий на коронавірус штаму Omicron

Ердоган заявив, що хворий на коронавірус штаму Omicron

Київ • УНН

 • 53612 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що він і його дружина заразилися коронавірусом шмаму Omicron. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми з дружиною здали тест на COVID-19 після виявлення перших симптомів. Він виявився позитивним. З'ясували, що це варіант "Омікрон". Хвороба переноситься легко", - написав він.

Додамо

3 лютого Ердоган перебував з офіційним візитом у Києві.

Цього ж дня Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про те, що повторно заразився коронавірусом. Він зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим, тому він "зробить все можливе і пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".

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