Эрдоган заявил, что болен коронавирусом штамма Omicron

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"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", - написал он.

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3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.



В этот же день глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что повторно заразился коронавирусом. Он отметил, что следующая неделя будет очень важной, поэтому он “сделает все возможное и пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги”.