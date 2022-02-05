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15 марта, 19:03 • 102779 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134405 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118577 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112464 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102157 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100148 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Эрдоган заявил, что болен коронавирусом штамма Omicron

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом варианта Omicron. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", - написал он.

Добавим

3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.

В этот же день глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что повторно заразился коронавирусом. Он отметил, что следующая неделя будет очень важной, поэтому он “сделает все возможное и пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги”.

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