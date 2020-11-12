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Міністр оборони Таран одужав від COVID-19

Міністр оборони Таран одужав від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран отримав негативний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Міністр оборони Таран отримав негативний тест на коронавірус. Відповідно, він приступив до виконання обов'язків за посадою. Андій Таран проходив тестування тричі, задля впевненості у результаті", - зазначили у пресслужбі.

У міністерстві заявили, що симптомів захворювання у Тарана не було, але через позитивний тест, отриманий раніше, міністр короткий час перебував на самоізоляції.

Зазначимо, що днями також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив тест на наявність антитіл і отримав негативний результат.

Нагадаємо, нещодавно у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

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