Міністр оборони Таран одужав від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран отримав негативний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.
"Міністр оборони Таран отримав негативний тест на коронавірус. Відповідно, він приступив до виконання обов'язків за посадою. Андій Таран проходив тестування тричі, задля впевненості у результаті", - зазначили у пресслужбі.
У міністерстві заявили, що симптомів захворювання у Тарана не було, але через позитивний тест, отриманий раніше, міністр короткий час перебував на самоізоляції.
Зазначимо, що днями також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив тест на наявність антитіл і отримав негативний результат.
Нагадаємо, нещодавно у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.