Прем'єр отримав негативний тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив тест на наявність антитіл і отримав негативний результат. Про це УНН заявила прессекретар глави Уряду Ольга Куришко.
“Премєр-міністр Денис Шмигаль сьогодні отримав негативний результат тесту на COVID-19. Здавав він його вранці", - повідомила Куришко.
За її словами, як і раніше, засідання Уряду будуть проходити в онлайн режимі та з дотриманням усіх карантинних заходів.
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"Міністри працюють дистанційно”, - уточнила вона.
Нагадаємо, що вчора у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів Єрмак.