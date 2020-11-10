Премьер получил отрицательный тест на COVID-19

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 27022 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 96519 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 70173 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 106831 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 84533 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 94042 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102136 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101231 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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3 марта, 21:00 • 114479 просмотра

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Премьер получил отрицательный тест на COVID-19

Премьер получил отрицательный тест на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тест на наличие антител и получил отрицательный результат. Об этом УНН заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня получил отрицательный результат теста на COVID-19. Сдавал он его утром", - сообщила Куришко.

По ее словам, по-прежнему заседание Правительства будут проходить в онлайн режиме и с соблюдением всех карантинных мероприятий.

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"Министры работают дистанционно", - уточнила она.

Напомним, что вчера у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел Ермак.

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