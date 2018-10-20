Міністр оборони Росії уперше зустрівся з главою Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Перша особиста зустріч міністрів оборони Росії Сергія Шойгу і США Джеймс Меттіса відбулася “на полях” п’ятого наради міністрів оборони країн — членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АSEАN) і діалогових партнерів ( “СМОА плюс”) у Сінгапурі, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
Глави військових відомств двох країн зустрілися перед початком саміту на вході в зал засідань, потиснувши один одному руки. Під час короткої бесіди глава Пентагону висловив очільнику Міноборони РФ співчуття у зв’язку з трагедією в Керчі. Він зазначив, що в США неодноразово відбувалося подібне, і американцям зрозумілі почуття росіян.
Сергій Шойгу подякував колезі і зазначив, що такі трагічні випадки стають частим явищем у світі, і необхідно вжити усіх можливих заходів для запобігання цих трагедій.
На спільному фотографуванні при відкритті засідання Шойгу і Меттіс також стояли поруч.
Як раніше інформував УНН, 17 жовтня студент четвертого курсу Керченського політехнічного коледжу влаштував стрілянину і вибух у навчальному закладі, після чого застрелився. В результаті загинула 21 людина, поранені десятки.