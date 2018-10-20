Министр обороны России впервые встретился с главой Пентагона

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40821 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112767 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120805 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159947 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150008 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139169 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129680 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176098 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Министр обороны России впервые встретился с главой Пентагона

Министр обороны России впервые встретился с главой Пентагона

Киев  •  УНН

 • 8824 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймс Мэттиса состоялась “на полях” пятого совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и диалоговых партнеров (“СМОА плюс”) в Сингапуре, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, пожав друг другу руки. Во время короткой беседы глава Пентагона выразил главе Минобороны РФ соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США неоднократно происходило подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Сергей Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что такие трагические случаи становятся частым явлением в мире, и необходимо принять все возможные меры для предотвращения этих трагедий.

На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.

Как ранее информировал УНН, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего застрелился. В результате погиб 21 человек, ранены десятки.

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