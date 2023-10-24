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The Guardian

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Міністр фінансів обговорив з послом Канади, як спрямувати російські активи на користь Україні

Київ • УНН

 • 132515 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, держбюджет на 2024 рік, співпрацю між країнами та спрямування заморожених активів рф на користь України. Про це повідомили у міністерстві фінансів України, передає УНН.

Міністр фінансів обговорив з послом Канади, як спрямувати російські активи на користь Україні

Деталі

У зустрічі також взяли участь заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Міністр фінансів привітав Наталку Цмоць з початком її роботи в Україні, а також подякував народу та Уряду Канади за солідарність та активну всебічну допомогу від початку широкомасштабної війни.

Учасники зустрічі обговорили можливі механізми спрямування арештованих активів росії на фінансування відновлення та відбудови України.

Цитата

“Канада є одним із лідерів у підтримці України у всіх можливих напрямах. Окремо хочу подякувати Уряду Канади за фінансову допомогу, яка сприяла стабільності фінансової системи України в умовах повномасштабної війни. Загальна сума фінансування від Канади з лютого 2022 становить понад 3,6 млрд доларів США”, - додав Сергій Марченко.

У результаті зустрічі сторони домовились продовжити конструктивний діалог для зміцнення співпраці.

Доповнення

У 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,5 млрд доларів через Адміністративний рахунок МВФ, враховуючи близько 367 млн доларів США, які Уряд Канади залучив від випуску п’ятирічних “Облігацій суверенітету України”, та пільговий кредит у розмірі близько 393 млн доларів США.

У поточному році до держбюджету України надійшло понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів через механізм Адміністративного рахунку МВФ.

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У контексті обговорення держбюджету, Сергій Марченко наголосив на важливості збереження активної співпраці з міжнародними партнерами для залучення необхідних ресурсів на фінансування соціальних та гуманітарних видатків у наступному році.

“Україна фінансує сектор оборони та безпеки власним коштом. Саме тому, ми розраховуємо на допомогу наших партнерів у фінансуванні соціальних та гуманітарних видатків. Дефіцит бюджету на 2024 рік прогнозується у близько 43 млрд доларів США”, — зазначив Сергій Марченко.

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