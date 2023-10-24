Міністр фінансів обговорив з послом Канади, як спрямувати російські активи на користь Україні

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, держбюджет на 2024 рік, співпрацю між країнами та спрямування заморожених активів рф на користь України. Про це повідомили у міністерстві фінансів України, передає УНН.