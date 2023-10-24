Министр финансов обсудил с послом Канады, как направить российские активы на пользу Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, госбюджет на 2024 год, сотрудничество между странами и направления замороженных активов рф в пользу Украины. Об этом сообщили в министерстве финансов Украины, передает УНН.
Детали
Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
Министр финансов поздравил Наталью Цмоць с началом ее работы в Украине, а также поблагодарил народ и Правительство Канады за солидарность и активную всестороннюю помощь с начала широкомасштабной войны.
Участники встречи обсудили возможные механизмы направления арестованных активов России на финансирование восстановления и реконструкции Украины.
Цитата
“Канада является одним из лидеров в поддержке Украины во всех возможных направлениях. Отдельно хочу поблагодарить Правительство Канады за финансовую помощь, которая способствовала стабильности финансовой системы Украины в условиях полномасштабной войны. Общая сумма финансирования от Канады с февраля 2022 года составляет более 3,6 млрд долларов США”, - добавил Сергей Марченко.
В результате встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог для укрепления сотрудничества.
Дополнение
В 2022 году Украина получила от Канады около 1,5 млрд долларов через Административный счет МВФ, учитывая около 367 млн долларов США, которые Правительство Канады привлекло от выпуска пятилетних “Облигаций суверенитета Украины”, и льготный кредит в размере около 393 млн долларов США.
В текущем году в госбюджет Украины поступило более 1,75 млрд долларов США льготных средств через механизм Административного счета МВФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канадская Фундация передала $1 миллион на поддержку украинцев
В контексте обсуждения госбюджета, Сергей Марченко отметил важность сохранения активного сотрудничества с международными партнерами для привлечения необходимых ресурсов на финансирование социальных и гуманитарных расходов в следующем году.
“Украина финансирует сектор обороны и безопасности за свой счет. Именно поэтому, мы рассчитываем на помощь наших партнеров в финансировании социальных и гуманитарных расходов. Дефицит бюджета на 2024 год прогнозируется в около 43 млрд долларов США”, — отметил Сергей Марченко.