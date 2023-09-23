Канадська Фундація передала $1 мільйон на підтримку українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Канадська фундація Темертеїв направила $1 мільйон на підтримку українців через Фонд Олени Зеленської. Про це перша леді України повідомила у Телеграмі, передає УНН.
Деталі
Перша леді під час візиту до Канади провела зустріч із меценатами та засновниками Фундації Темертеїв Джеймсом Темертеєм і Луїзою Темертей.
У зустрічі також узяли участь головний виконавчий директор Майк Лорд і директорка українських ініціатив Фундації Темертеїв Христина Воллер.
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"Під час спілкування благодійники подякували команді Фундації Олени Зеленської за допомогу та забезпечення жителів деокупованої Харківщини речами першої необхідності й оголосили про черговий благодійний внесок – 1 млн дол. США на підтримку проєктів Фундації", — йдеться в повідомленні.
Перша леді України подякувала Фундації Темертеїв за плідну співпрацю з Фондом Зеленської.
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"Ви були одними з перших, хто повірив у мою Фундацію та надав першу фінансову підтримку, яка дуже швидко була спрямована на задоволення першочергових потреб жителів деокупованих територій", — зазначила Зеленська.
Вона повідомила, що її Фонд передав на потреби людей із деокупованих територій Харківської області $500 тис. благодійного внеску Фундації Темертеїв. Завдяки цьому вдалося забезпечити речами першої необхідності понад 2 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
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Крім цього, на благодійний внесок Фундації Темертеїв було куплено генератори потужністю від 5 до 140 кВт для безперебійної роботи критичної інфраструктури Куп'янського, Лозівського та Чугуївського районів Харківської області.
"Загалом це 354 тисячі жителів", — зазначила перша леді.
Доповнення
Зеленська також обговорила з Фундацією Темертеїв першочергові виклики, з якими стикається її Фонд, зокрема, це підтримка великих прийомних родин, а також забезпечення учнів і вчителів ґаджетами дистанційного навчання та облаштування укриттів у навчальних закладах.
"Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів і понад 80 тисячам учителів", - наголосила перша леді України.
Також важливим проєктом Фундації залишається комплексне відновлення Ізюмської лікарні на Харківщині, зруйнованої окупантами.
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