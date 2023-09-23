Канадский Фонд передал $1 миллион на поддержку украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Канадский фонд Темертеев направил $1 миллион на поддержку украинцев через Фонд Елены Зеленской. Об этом первая леди Украины сообщила в Телеграме, передает УНН.
Детали
Первая леди во время визита в Канаду провела встречу с меценатами и основателями Фонда Темертеев Джеймсом Темертеем и Луизой Темертей.
Во встрече также приняли участие главный исполнительный директор Майк Лорд и директор украинских инициатив Фундации Темертеев Кристина Уоллер.
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"Во время общения благотворители поблагодарили команду Фундации Елены Зеленской за помощь и обеспечение жителей деоккупированной Харьковщины вещами первой необходимости и объявили об очередном благотворительном взносе – 1 млн долл. США в поддержку проектов Фундации", — говорится в сообщении.
Первая леди Украины поблагодарила Фонд Темертеев за плодотворное сотрудничество с Фондом Зеленской.
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"Вы были одними из первых, кто поверил в мою Фундацию и оказал первую финансовую поддержку, которая очень быстро была направлена на удовлетворение первоочередных потребностей жителей деоккупированных территорий", — отметила Зеленская.
Она сообщила, что ее Фонд передал на нужды людей с деоккупированных территорий Харьковской области $500 тыс. благотворительного взноса Фонда Темертеев. Благодаря этому удалось обеспечить вещами первой необходимости более 2 тысяч внутренне перемещенных лиц.
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Кроме этого, на благотворительный взнос Фонда Темертеев были куплены генераторы мощностью от 5 до 140 кВт для бесперебойной работы критической инфраструктуры Купянского, Лозовского и Чугуевского районов Харьковской области.
"В целом это 354 тысячи жителей", — отметила первая леди.
Дополнение
Зеленская также обсудила с Фондом Темертеев первоочередные вызовы, с которыми сталкивается ее Фонд, в частности, это поддержка больших приемных семей, а также обеспечение учеников и учителей гаджетами дистанционного обучения и обустройство укрытий в учебных заведениях.
"В целом гаджеты нужны более 516 тысячам украинских учеников и более 80 тысячам учителей", - отметила первая леди Украины.
Также важным проектом Фонда остается комплексное восстановление Изюмской больницы на Харьковщине, разрушенной оккупантами.
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