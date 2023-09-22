Зеленська поділилась світлинами із зустрічі з першою леді США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів зустрілась у Білому домі з першою леді США Джилл Байден. Вона подякувала Байден за підтримку України. Про це Зеленська повідомила в соцмережах, пише УНН.
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«Бувають зустрічі, які не лише засвідчують взаєморозуміння, але й надихають, дають новий поштовх. Сьогоднішня розмова із Джилл Байден саме така: під час неї народилась ініціатива, яку скоро побачить світ. І впевнена, вона робитиме його кращим», - заявила Зеленська.
Деталі
Зеленська розповіла Джилл Байден, як пройшов Саміт перших леді та джентльменів, що втретє відбувся в Києві на початку вересня й був присвячений ментальному здоров’ю людей у всьому світі, зокрема тому, як на нього впливають війни.
Також Зеленська подякувала першій леді США за допомогу в реалізації проєктів у сфері ментального здоров’я, яку Україна одержує від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
«Ось так, у різних сферах, під час різних зустрічей і візитів, ми повсюдно відчуваємо підтримку США», - зазначила перша леді України.
Доповнення
Невдовзі після російського вторгнення, у травні 2022-го року, перша леді США Джилл Байден приїхала в Україну. Разом із Оленою Зеленською вона тоді відвідала лікарні й вимушених переселенців.
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