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Зеленская поделилась фотографиями со встречи с первой леди США

Зеленская поделилась фотографиями со встречи с первой леди США

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Супруга президента Украины Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты встретилась в Белом доме с первой леди США Джилл Байден. Она поблагодарила Байден за поддержку Украины. Об этом Зеленская сообщила в соцсетях, пишет УНН.

Цитата

«Бывают встречи, которые не только свидетельствуют о взаимопонимании, но и вдохновляют, дают новый толчок. Сегодняшний разговор с Джилл Байден именно такой: во время него родилась инициатива, которая скоро увидит свет. И уверена, она будет делать его лучше», - заявила Зеленская. 

Детали

Зеленская рассказала Джилл Байден, как прошел Саммит первых леди и джентльменов, который в третий раз состоялся в Киеве в начале сентября и был посвящен ментальному здоровью людей во всем мире, в частности тому, как на него влияют войны.

Также Зеленская поблагодарила первую леди США за помощь в реализации проектов в сфере ментального здоровья, которую Украина получает от Агентства США по международному развитию (USAID).

«Вот так, в разных сферах, во время разных встреч и визитов, мы повсеместно ощущаем поддержку США», - отметила первая леди Украины.

Дополнение

Вскоре после российского вторжения, в мае 2022-го года, первая леди США Джилл Байден приехала в Украину. Вместе с Еленой Зеленской она тогда посетила больницы и вынужденных переселенцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подытожил встречу с Байденом: Украина и США будут работать над производством оружия

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