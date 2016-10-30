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Міністр аграрної політики Т.Кутовий тримає готівкою 3,5 млн грн

Міністр аграрної політики Т.Кутовий тримає готівкою 3,5 млн грн

Київ • УНН

 • 11090 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр аграрної політики України Тарас Кутовий задекларував три квартири та готівку на 3,5 млн грн, 60 тис. євро та 463 тис. доларів. Про це йдеться в його декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Так, за даними декларації, Т.Кутовий володіє квартирою в Києві площею 56 кв. м, його донька Соломія Кутова має квартиру в Києві площею 103 кв м, а у сина квартира в столиці площею 54 кв. м.

Міністр також має два годинники Rolex та Panerai.

За 2015 рік Т.Кутовий заробив 80 тисяч гривень, при цьому на банківських рахунках він тримає 2106 грн, 11,6 тис. дол та 1150 тис.євро. А готівкою міністр тримає 3,5 млн грн, 60 тисяч євро та 463 тисяч євро.

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