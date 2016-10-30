Министр аграрной политики Т.Кутовый держит наличными 3,5 млн грн

Так, по данным декларации, Т.Кутовый владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м, его дочь Соломия Кутовая имеет квартиру в Киеве площадью 103 кв.м, а у сына квартира в столице площадью 54 кв.м.

Министр также имеет двое часов Rolex и Panerai.

В 2015 году Т.Кутовый заработал 80 000 гривен, при этом на банковских счетах он держит 2 106 грн, 11,6 тыс. долл. и 1150 тыс. евро. А наличными министр держит 3,5 млн грн, 60 000 евро и 463 тысячи евро.