Мінфін: у період воєнного стану підприємці отримали майже 47 тисяч доступних кредитів на суму понад 187 млрд грн

За Держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці минулого тижня отримали від уповноважених банків 339 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 234 кредити на 0,7 млрд гривень. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства фінансів України, передає УНН.

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За даними фінансового відомства за час дії воєнного стану в Україні усього видано 46 579 доступних кредитів на загальну суму 187,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 34 693 кредити на 95,1 млрд грн).

У Мінфіні підрахували, що станом на 19 лютого поточного року виділені кошти спрямували за наступними напрямками:

- 13,87 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 8,85 млрд грн – як антикризові кредити;

- 3,72 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 36,48 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,8 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту Програми підписано 81 401 кредитний договорів на загальну суму 276,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 55 169 договорів на 121,8 млрд гривень. – йдеться у звіті Мінфіну.

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У відомстві нагадали, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За цією державною програмою нині працює 45 банків.

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім були зняті обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Левова частка держборгу України складається з довгострокових пільгових кредитів від міжнародних партнерів – Мінфін

У відомстві також нагадали, що для оптимізації Державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва".

До уваги також радять взяти й те, що наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск Програми "Доступний факторинг" – нового фінансового інструменту в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.