Минфин: За период военного положения предпринимателям выдано почти 47 тысяч доступных кредитов на сумму более 187 млрд грн
Киев • УНН
За период военного положения в Украине предприниматели получили более 46 500 доступных кредитов на общую сумму 187 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
По Госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели на прошлой неделе получили от уполномоченных банков 339 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 234 кредита на 0,7 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины, передает УНН.
Детали
По данным финансового ведомства за время действия военного положения в Украине всего выдано 46 579 доступных кредитов на общую сумму 187,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 34 693 кредиты на 95,1 млрд грн).
В Минфине подсчитали, что по состоянию на 19 февраля текущего года выделенные средства направили по следующим направлениям:
- 13,87 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 8,85 млрд грн - как антикризисные кредиты;
- 3,72 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 36,48 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 57,8 млрд грн - на антивоенные цели.
Всего с момента старта Программы подписано 81 401 кредитный договоров на общую сумму 276,9 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 55 169 договоров на 121,8 млрд гривен.
Дополнительно
В ведомстве напомнили, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.
По этой государственной программе сейчас работает 45 банков.
27 декабря прошлого года с целью расширения возможности предпринимателей получения господдержки по инициативе Минфина Правительство внесло изменения в Порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки в рамках Программы 5-7-9%. Прежде всего были сняты ограничения в получении государственной поддержки в отношении некоторых категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Также в рамках договоренностей с МВФ, изменениями предусмотрено сфокусировать Программу 5-7-9% исключительно на микро, малых и средних предприятиях.
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин19 февраля 2024, 17:08 • 21606 просмотров
В ведомстве также напомнили, что для оптимизации Государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" в условиях военного положения Правительство приняло постановление от 14 марта 2023 г. №229 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства".
Во внимание также советуют принять и то, что в конце прошлого года состоялся официальный запуск Программы "Доступный факторинг" - нового финансового инструмента в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для обеспечения микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) оборотным капиталом.
Минфин: За период военного положения предпринимателям выдано почти 47 тысяч доступных кредитов на сумму более 187 млрд грн
За период военного положения в Украине предприниматели получили более 46 500 доступных кредитов на общую сумму 187 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
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