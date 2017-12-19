У Мінфіні розповіли про реформу ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Міністерстві фінансів України заявили, що наступного року в рамках реформи планується замінити більшу частину персоналу Державної фіскальної служби. Про це повідомила на прес-конференції Яна Бугрімова, радник міністра фінансів, передає кореспондент УНН.
"Мінфін і ДФС мають спільну мету – реформувати ДФС. Вже була створена спільна проектна група, а також залучена міжнародна компанія, яка вперше провела глибоку діагностику справ у ДФС, у тому числі на рівні районів. У результаті – створена дорожня карта, яка визначає слабкі місця у ДФС на всіх рівнях", - розповіла Бугрімова.
Як уточнила радник міністра, протягом наступного року, у рамках реформи, планується замінити більшу частину персоналу ДФС, а також запровадити автоматизацію сервісів ДФС, адже це дозволить запобігти корупції.
Як повідомляв УНН, підприємства сплачуватимуть митні платежі на єдиний рахунок ДФС.