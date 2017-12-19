В Минфине рассказали о реформе ГФС

"Минфин и ГФС имеют общую цель - реформировать ГФС. Уже была создана совместная проектная группа, а также привлечена международная компания, которая впервые провела глубокую диагностику дел в ГФС, в том числе на уровне районов. В результате - создана дорожная карта, которая определяет слабые места в ГФС на всех уровнях", - рассказала Бугримова.

Как уточнила советник министра, в течение следующего года, в рамках реформы планируется заменить большую часть персонала ГФС, а также ввести автоматизацию сервисов ГФС, ведь это позволит предотвратить коррупцию.

Как сообщал УНН, предприятия будут платить таможенные платежи на единый счет ДФС.