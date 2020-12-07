Міненерго удосконалило правила конкурсів на будівництво нової генеруючої потужності

Удосконалення правил дозволить підвищити ефективність конкурсної процедури, скоротити строки проведення конкурсу, залучити більше учасників та, як наслідок, знизити розмір плати за послугу з розвитку генеруючої потужності.

“Такі конкурси вкрай необхідні, оскільки наразі в енергосистемі бракує маневрової генерації, що потрібна для балансування. Ми запропонували зміни, що спростять процедуру проведення конкурсів, збільшать конкуренцію та, в кінцевому результаті, пришвидшать будівництво нових потужностей. Найближчим часом винесемо зміни на затвердження Уряду, а вже наступного року очікуємо проведення перших конкурсів”, — зазначила перша заступниця Міністра енергетики Ольга Буславець.

Потреби у новій маневровій генерації НЕК “Укренерго” оцінюються в обсязі 2 ГВт.

Успішне проведення таких конкурсів та будівництво необхідної енергосистемі високоманеврової генерації дозволить оптимізувати режими роботи ОЕС України, інтегрувати більший обсяг об’єктів відновлюваної енергетики без необхідності їх відключення, знизити балансові обмеження енергосистеми на виробництво електричної енергії атомними електростанціями в окремі періоди року, забезпечити операційну безпеку ОЕС України та підвищити безпеку постачання електричної енергії споживачам.