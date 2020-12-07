Минэнерго усовершенствовало правила конкурсов на строительство новой генерирующей мощности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня в Минэнерго состоялОсь согласительная совещание относительно изменений в Порядок проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и выполнение мероприятий по управлению спросом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Совершенствование правил позволит повысить эффективность конкурсной процедуры, сократить сроки проведения конкурса, привлечь больше участников и, как следствие, снизить размер платы за услугу по развитию генерирующей мощности.
“Такие конкурсы крайне необходимы, поскольку сейчас в энергосистеме не хватает маневровой генерации, которая нужна для балансировки. Мы предложили изменения, что упростят процедуру проведения конкурсов, увеличат конкуренцию и, в конечном итоге, ускорят строительство новых мощностей. В ближайшее время вынесем изменения на утверждение правительства, а уже в следующем году ожидаем проведения первых конкурсов”, — отметила первая заместитель Министра энергетики Ольга Буславец.
Потребности в новой маневровой генерации НЭК “Укрэнерго” оцениваются в объеме 2 ГВт.
Успешное проведение таких конкурсов и строительство необходимой энергосистемы высокоманевренных генерации позволит оптимизировать режимы работы ОЭС Украины, интегрировать больший объем объектов возобновляемой энергетики без необходимости их отключения, снизить балансовые ограничения энергосистемы на производство электрической энергии атомными электростанциями в отдельные периоды года, обеспечить операционную безопасность ОЭС Украины и повысить безопасность поставок электрической энергии потребителям.