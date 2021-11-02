Міненерго каже, перевело на зарплати шахтарям 671 мільйон: цього має вистачити на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство енергетики України повідомило про погашення зарплатних боргів перед гірниками з державних шахт - перераховано 671,4 млн грн за липень і серпень, а також на зарплати за вересень, пише УНН.
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"1 листопада на держшахти було перераховано 671,4 млн грн на зарплати гірникам, як і було заплановано. Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року", - повідомили у відомстві.
Деталі
Вказана сума – частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.
"Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року", - зазначили у Міненерго.
Що було раніше
Верховна Рада 8 жовтня ухвалила зміни до Держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
Доповнення
В Україні невиконання плану за накопиченням вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. Кабінет міністрів України разом із НКРЕКП до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній-власників ТЕС щодо дотримання ліцензійних умов стосовно забезпечення ними гарантованих запасів палива.
Ще й були новини, що Росія з листопада зупиняє поставки вугілля, яке закуповували для недержавних ТЕС та ТЕЦ.
У профільному міністерстві тим часом зауважували, що частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем, проте роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля. У жовтні на ТЕС надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання.
За даними Міненерго, у листопаді очікується імпорт вугілля обсягом 562 тисячі тонн, з яких близько 200 тис. тонн - державна компанія "Центренерго". На кінець попереднього місяця загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля сягав 216,5 тисячі тонн. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та ПАР. Також тривають перемовини з постачальниками зі США, вказували у міністерстві.