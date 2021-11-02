Минэнерго говорит, перевело на зарплаты шахтерам 671 миллион: этого должно хватить на три месяца

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"1 ноября на госшахты было перечислено 671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано. Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Детали

Указанная сумма - часть средств, что были выделены согласно изменениям в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам.

"Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года", - отметили в Минэнерго.

Что было ранее

Верховная Рада 8 октября приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Дополнение

В Украине невыполнение плана по накоплению угля на ТЭС для производства электроэнергии. Кабинет министров Украины вместе с НКРЭКУ до 15 ноября должны провести внеплановые проверки компаний-владельцев ТЭС относительно соблюдения лицензионных условий по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.

Еще и были новости, что Россия с ноября останавливает поставки угля, который закупали для негосударственных ТЭС и ТЭЦ.

В профильном министерстве между тем отмечали, что доля импорта угля возрастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь. В октябре на ТЭС поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения.

По данным Минэнерго, в ноябре ожидается импорт угля в объеме 562 тысячи тонн, из которых около 200 тыс. тонн - государственная компания "Центрэнерго". На конец предыдущего месяца общий объем импорта за октябрь угля достигал 216,5 тысячи тонн. Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и ЮАР. Также ведутся переговоры с поставщиками из США, указывали в министерстве.