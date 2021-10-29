Росія зупиняє поставки в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС - нардеп

Цитата:

“З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне)”, — написав Герус.

Деталі

Він відзначив, що раніше таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Слов'янська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

"За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики. Такі дії РФ схожі на їх дії восени 2014 року", - додав Герус.

Доповнення

На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня було накопичено у чотири рази менше вугілля від плану. При цьому профільне міністерство запевняє: попри відставання від графіка Об'єднана енергетична система України працює стабільно, і понад половина генерації - на АЕС.