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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия останавливает поставки в Украину угля, используемого на ТЭС - нардеп

Киев • УНН

 • 28749 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, пишет УНН.

Россия останавливает поставки в Украину угля, используемого на ТЭС - нардеп

Цитата:

“С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)”, – написал Герус.

Детали

Он отметил, что ранее такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

"По информации участников рынка, запрет не распространяется коксующегося угля, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - добавил Герус.

Дополнение

На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября было накоплено в четыре раза меньше угля от плана. При этом профильное министерство уверяет: несмотря на отставание от графика, Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации - на АЭС.

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