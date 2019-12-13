Мінекономіки допустило розслідування через подорожчання імпорту при укріпленні гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України вивчає ситуацію зі зростанням цін на імпортні товари в умовах укріплення гривні, не виключено розслідування. Про це повідомив у Facebook профільний міністр Тимофій Милованов, передає УНН.
"Курс укріплюється, а ціни не знижуються. Чому так?" По певних позиціях, де мали б бути більше зменшення, ми робимо аналітику і, якщо буде потрібно, будемо спілкуватись з ринком та проводити розслідування", - зазначив Милованов.
За наведеною ним інформацією, ціни на імпортні товари в середньому зросли на 0,3% порівняно з минулим роком.
Раніше у НБУ пояснили, чому гривня зміцнюється, а ціни не падають.
Також у Нацбанку пояснили причини зміцнення курсу гривні. При цьому Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що зміцнення гривні – це добре для громадян України, але погано для експортерів.
Як повідомляв УНН, раніше Тимофій Милованов анонсував появу вже у найближчі місяці нового трудового законодавства. Офіційно Трудовий кодекс ще не оприлюднений але окремі народні депутати оприлюднили ймовірний проект кодексу в якому втілені усі “страшилки”, якими лякали українців протягом останніх місяців.
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