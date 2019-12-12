Милованов пояснив, чому не знижуються ціни на товари

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зниження цін не відбувається через підвищення зарплат інших витрат, що входять у собівартість товарів. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.