Милованов пояснив, чому не знижуються ціни на товари
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зниження цін не відбувається через підвищення зарплат інших витрат, що входять у собівартість товарів. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ціни на імпортні товари в середньому зросли на 0,3% порівняно з минулим роком. На 71 позицію зменшились, на 56 зросли (127 позицій в кошику для розрахунку інфляції). Що стримує падіння цін? Підвищення зарплат та інших витрат в собівартості. По певним позиціям, де мали б бути більше зменшення, ми робимо аналітику і якщо буде потрібно будемо спілкуватись з ринком та проводити розслідування", - написав Тимофій Милованов.
Серед товарів зі значною імпортною складовою, найбільше зросли ціни на сигарети з фільтром преміум класу – на 21,8% за рік. На другому місці – сигарети з фільтром преміум класу – 19,8%. На третьому місці – банани, ціна яких зросла на 18,5%. Далі йдуть лимони -18,2%, жарознижувальні та знеболювальні препарати – 17,9% та імпортні вітаміни – 7,4%. Також зросла ціна на апельсини (6,7% за рік) морожену рибу (6,6%) та домашнє дитяче взуття (6,8%).
При цьому, знизились ціни на такі товари зі значною імпортною складовою, як USB-накопичувачі (17,6%), телевізори (14,4%), легкові автомобілі США (11,7%) та мобільні телефони (11,1%).
Уточнюється, що курс гривні відносно долара США зріс за листопад на 12,9%, а відносно євро – на 15,1%.
Нагадаємо, в Мінекономіки пояснили, чому не падають ціни на пальне.