В Мінекономіки пояснили, чому не падають ціни на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік до 21%, через що не знижуються ціни на пальне. Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону", - написав Тимофій Милованов.
Він також зазначив, що стабільність ціни на паливо є проблемою місяця.
Таким чином, за даними працівників Національного банку України, різниця між ціною та собівартістю зросла з 5,8 % у 2017 році, до 19,1% у грудні 2019.
Нагадаємо, з початку року через українські АЗС продали бензину на 30 млрд грн.