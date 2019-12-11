В Мінекономіки пояснили, чому не падають ціни на пальне

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік до 21%, через що не знижуються ціни на пальне. Про це повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону", - написав Тимофій Милованов.

Він також зазначив, що стабільність ціни на паливо є проблемою місяця.

Таким чином, за даними працівників Національного банку України, різниця між ціною та собівартістю зросла з 5,8 % у 2017 році, до 19,1% у грудні 2019.

Нагадаємо, з початку року через українські АЗС продали бензину на 30 млрд грн.

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