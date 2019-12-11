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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103029 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103114 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115913 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147246 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140223 просмотра

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В Минэкономики объяснили, почему не падают цены на топливо

В Минэкономики объяснили, почему не падают цены на топливо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год до 21%, из-за чего не снижаются цены на топливо. Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Тимофей Милованов.

Он также отметил, что стабильность цен на топливо является проблемой месяца.

Таким образом, по данным работников Национального банка Украины, разница между ценой и себестоимостью выросла с 5,8% в 2017 году до 19,1% в декабре 2019 года.

Напомним, с начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн.

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