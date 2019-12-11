В Минэкономики объяснили, почему не падают цены на топливо

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Тимофей Милованов.

Он также отметил, что стабильность цен на топливо является проблемой месяца.

Таким образом, по данным работников Национального банка Украины, разница между ценой и себестоимостью выросла с 5,8% в 2017 году до 19,1% в декабре 2019 года.

Напомним, с начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн.