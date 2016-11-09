Мінагрополітики: в Україні немає загальної картини про геопросторові дані

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22110 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44483 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67296 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137810 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200958 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191058 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211692 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196919 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152317 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153096 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23307 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54559 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24455 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25722 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33358 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479735 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316644 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378867 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490642 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124035 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183652 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126448 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161305 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184490 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Мінагрополітики: в Україні немає загальної картини про геопросторові дані

Мінагрополітики: в Україні немає загальної картини про геопросторові дані

Київ • УНН

 • 7573 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні цілісної та структурованої інфраструктури геопросторових даних немає в Україні, тому для виконання європейської директиви INSPIRE цю інформацію необхідно зібрати. Про це під час конференції повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, передає кореспондент УНН.

“Українська національна інфраструктура геопросторових даних, вона десь є. Це “десь” у кожного органу влади або у постачальників комунальних послуг чи десь ще ця інформація міститься. Причому я думаю, що у нас є проблема також додаткова: ця інформація міститься на різних носіях, зібрана в різний спосіб і не структурована. Необхідно зробити дуже багато роботи, щоб інформацію, яка є, привести до єдиного формату“,- сказав М.Мартинюк.

Він додав, що наразі розпочав функціонувати за допомогою японської сторони пілотний проект щодо збору цих даних на Вінничині.

“Цей проект реалізується за підтримкою японського уряду і Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA). Хотів би подякувати нашим японським партнерам за те, що вони допомагають нам в здісненні такої нової і революційної справи,  як побудова інфраструктури геопросторових даних. Я нагадаю, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації європейської директиви INSPIRE стосовно геопросторових даних, але Україна мала зовсім незначний досвід в роботі з подібного масштабу базою даних. І якраз в нас буде досвід наших японських колег”, — сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92