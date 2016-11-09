Мінагрополітики: в Україні немає загальної картини про геопросторові дані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні цілісної та структурованої інфраструктури геопросторових даних немає в Україні, тому для виконання європейської директиви INSPIRE цю інформацію необхідно зібрати. Про це під час конференції повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, передає кореспондент УНН.
“Українська національна інфраструктура геопросторових даних, вона десь є. Це “десь” у кожного органу влади або у постачальників комунальних послуг чи десь ще ця інформація міститься. Причому я думаю, що у нас є проблема також додаткова: ця інформація міститься на різних носіях, зібрана в різний спосіб і не структурована. Необхідно зробити дуже багато роботи, щоб інформацію, яка є, привести до єдиного формату“,- сказав М.Мартинюк.
Він додав, що наразі розпочав функціонувати за допомогою японської сторони пілотний проект щодо збору цих даних на Вінничині.
“Цей проект реалізується за підтримкою японського уряду і Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA). Хотів би подякувати нашим японським партнерам за те, що вони допомагають нам в здісненні такої нової і революційної справи, як побудова інфраструктури геопросторових даних. Я нагадаю, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації європейської директиви INSPIRE стосовно геопросторових даних, але Україна мала зовсім незначний досвід в роботі з подібного масштабу базою даних. І якраз в нас буде досвід наших японських колег”, — сказав він.